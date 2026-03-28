حسام حسن: الدوري السعودي يحتاج مساحة أكبر للمحليين

اعتبر حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، أن كثرة اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي قلصت فرص اللاعب المحلي، مشيرًا إلى أن المنتخب السعودي يبقى منتخبًا قويًا وكبيرًا.

وجاءت تصريحات حسام حسن في أول تعليق له بعد فوز منتخب مصر على نظيره السعودي 4-0، أمس الجمعة، في المباراة الودية التي جمعتهما ضمن استعدادات المنتخبين لكأس العالم 2026.

وقال حسام حسن: «متابعتي للدوري السعودي تؤكد أن كثرة الأجانب قلصت فرص اللاعب المحلي، وهذا انعكس على صعوبة التصفيات. يجب منح اللاعب السعودي دقائق أكثر، وأن يكون حضوره في الأندية أكبر من الأجنبي، لما لذلك من تأثير مباشر على قوة المنتخب».

وأضاف: «أشكر الجماهير المصرية والسعودية على حضور المباراة. التجربة كانت مهمة واستفدنا منها، واللاعبون استجابوا للعمل، والتوفيق جاء نتيجة جهودهم. النتيجة كبيرة، لكن المنتخب السعودي يبقى منتخبًا قويًا وكبيرًا».

وأشاد حسام حسن بالمستوى الذي قدمه لاعبوه خلال اللقاء، رغم ضيق الوقت قبل المباراة، لافتًا إلى حالة الانسجام بين اللاعبين منذ كأس أمم إفريقيا.

وأشار مدرب منتخب مصر إلى أن النتيجة لم تكن متوقعة أمام أحد أعرق المنتخبات عربيًا وآسيويًا، مؤكدًا أن المباراة كانت فرصة لتجربة أكبر عدد من اللاعبين استعدادًا للمونديال.