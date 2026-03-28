غياب مؤثر.. رافينيا خارج حسابات برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم غياب مهاجمه رافينيا لمدة خمسة أسابيع، بعد تعرضه لإصابة في الفخذ خلال مشاركته مع المنتخب البرازيلي في مباراة ودية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن المهاجم البرازيلي تم استبداله بين شوطي المباراة التي خسرها منتخب بلاده 1-2 أمام نظيره الفرنسي في بوسطن.

وتعد إصابة اللاعب ضربة موجعة لبرشلونة، متصدر الدوري، في هذه المرحلة الحاسمة محليًا وأوروبيًا.

ويلتقي برشلونة مع أتلتيكو مدريد ثلاث مرات، الأولى في بداية الشهر المقبل ضمن منافسات الدوري، ثم يواجهه مرتين في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى استضافة إسبانيول في الديربي.

وذكر بيان النادي: «يعاني رافينيا من إصابة في الفخذ الأيمن، كما أكدت الفحوص الطبية التي أجراها الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، بعد الشعور بعدم الراحة خلال مباراة البرازيل وفرنسا في بوسطن».

وأضاف: «سيعود اللاعب إلى برشلونة لبدء البرنامج العلاجي المناسب، وقد تم تقدير فترة التعافي بخمسة أسابيع».

وسجل رافينيا 19 هدفًا في 31 مباراة مع برشلونة هذا الموسم.