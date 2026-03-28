سكالوني يضع الكرة في ملعب ميسي قبل المونديال

قال ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين، إن مشاركة القائد ليونيل ميسي في نهائيات كأس العالم ستكون بيد اللاعب نفسه.

وخاض ميسي آخر مباراة له مع منتخب الأرجنتين على ملعبه في سبتمبر/أيلول، لكنه لم يحسم موقفه من المشاركة في البطولة التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وبات الغموض يحيط بموقف ميسي (38 عامًا) من خوض المونديال للمرة السادسة في مسيرته، وذلك قبل مباراتين وديتين أمام موريتانيا وزامبيا، في وقت أكد فيه سكالوني أن القرار يعود للاعب.

وقال المدرب في مؤتمر صحفي: «هذا السؤال يخصه أكثر، لكن على حد علمي أنتم تعرفون رأيي بالفعل، سأفعل أي شيء لضمان مشاركته».

وأضاف، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»: «أعتقد أنه يجب عليه المشاركة من أجل كرة القدم، لكنني لست من يقرر، فالأمر يعود إليه، وإلى شعوره الذهني، وكذلك حالته البدنية».

وتابع: «الأمر صعب، لأنه ليس فقط الأرجنتينيون من يريدون رؤيته، بل الجميع».

وأوضح: «لدي أيضًا معضلة كمدرب إذا قرر المشاركة، وهل سيكون قادرًا على خوض مباراة كاملة أم لا».

واختتم: «أريده أن يكون حاضرًا، لكنه هو من يقرر، ولن أقف هنا لأقول لنختاره في القائمة أو لا».