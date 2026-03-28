صلاح في عيون كلوب.. لاعب استثنائي وسفير مثالي

وصف المدرب الألماني يورجن كلوب النجم المصري محمد صلاح بأنه أحد أعظم لاعبي ليفربول عبر تاريخه، مشيدًا به ومؤكدًا أنه «سفير رائع لبلاده».

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن صلاح (33 عامًا) أعلن يوم الثلاثاء الماضي مغادرته ليفربول بنهاية الموسم الجاري، بعدما سجل 255 هدفًا في 435 مباراة خاضها مع النادي في مختلف البطولات، ليحتل المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين للنادي خلف إيان راش وروجر هانت.

وقال كلوب، الذي عاد إلى ليفربول لحضور مباراة خيرية على ملعب «أنفيلد»، حيث يلتقي أساطير ليفربول مع أساطير بوروسيا دورتموند: «إنه (صلاح) من بين أفضل اللاعبين».

وأضاف: «لا يمكنني مقارنة الآخرين حقًا، يمكنني فقط المقارنة مع اللاعبين الذين عملت معهم».

وأوضح المدرب الألماني: «لكن خلال فترتي، ومنذ بداية عملي مع ليفربول، كان من أعظم اللاعبين».

وتابع: «لست بحاجة إلى قول ذلك، لأن قراءة الأرقام تكشف بوضوح كم هو مميز».

وكان صلاح قد انضم إلى ليفربول في عام 2017 قادمًا من روما الإيطالي، خلال فترة قيادة كلوب للفريق.

وقال كلوب (58 عامًا): «إنه سفير رائع لبلاده وللمنطقة بأكملها».

وأضاف: «إنه شخص رائع وتنافسي للغاية، ويتمتع بحماس كبير. مررنا معًا بفترات صعبة، لكننا كنا نعود سريعًا لأننا أردنا الشيء نفسه، وهو تحقيق الأفضل لفريقنا».

وتوج صلاح بلقب الدوري الإنجليزي مرتين مع ليفربول، إضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة، وكأس الرابطة مرتين، ويتطلع إلى إنهاء مسيرته مع النادي بلقب جديد.