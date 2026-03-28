بداية متوازنة لوهبي مع «أسود الأطلس»

تعادل المنتخب المغربي في أولى تجاربه الودية خلال فترة التوقف الدولي الجارية، استعدادًا لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، مع نظيره الإكوادوري 1-1، مساء الجمعة، في المباراة التي أقيمت على ملعب «واندا ميتروبوليتانو» بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وكانت تلك المباراة هي الأولى للمدرب الجديد محمد وهبي، الذي تولى تدريب المغرب خلفًا لوليد الركراكي، وكذلك الأولى لعيسى ديوب، لاعب فولهام الإنجليزي، الذي قرر تمثيل المغرب بعد مشاركته مع منتخبات الشباب في فرنسا.

وسيلتقي المنتخب المغربي في مباراته الودية المقبلة مع نظيره باراجواي، حيث تقام المباراة في مدينة لانس الفرنسية يوم الثلاثاء المقبل.

ويتواجد المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة بكأس العالم، إلى جانب منتخبات البرازيل واسكتلندا وهايتي.

على الجانب الآخر، سيلتقي منتخب الإكوادور مع نظيره الهولندي في مدينة أيندهوفن الهولندية يوم الثلاثاء المقبل.

ويتواجد منتخب الإكوادور في المجموعة الخامسة بالبطولة، إلى جانب منتخبات ألمانيا وكوت ديفوار وكوراساو.

وسجل منتخب الإكوادور هدف التقدم في الدقيقة 48 عن طريق جويل يبوه، الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله جونزالو بلاتا، ليسدد الكرة في شباك الحارس ياسين بونو.

وحاول المنتخب المغربي إدراك التعادل في أكثر من مناسبة، وسنحت له فرصة عندما احتُسبت له ضربة جزاء، لكن نائل العيناوي أهدرها بعدما تصدى لها الحارس هيرنان جاليندز، قبل أن يُكملها يوسف الكعبي في الشباك، إلا أن الحكم ألغى الهدف بسبب دخول الكعبي منطقة الجزاء قبل تنفيذ الركلة.

لكن العيناوي نجح في إدراك التعادل للمنتخب المغربي، بعدما استقبل عرضية من ضربة ركنية نفذها أشرف حكيمي داخل منطقة الجزاء، ليضعها برأسه في الشباك.