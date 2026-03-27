عرض هجومي مصري ينتهي برباعية نظيفة في شباك الأخضر

فاز المنتخب المصري لكرة القدم على مضيفه السعودي 4-0، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن استعداداتهما للمشاركة في بطولة كأس العالم.

افتتح المنتخب المصري التسجيل مبكرًا عبر إسلام عيسى في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف محمود حسن «تريزيجيه» الهدف الثاني في الدقيقة 16، ثم عزز أحمد سيد «زيزو» التقدم بالهدف الثالث في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب المصري تفوقه، وسجل الهدف الرابع عن طريق عمر مرموش في الدقيقة 56.

يستعد المنتخبان للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

يتواجد المنتخب المصري في المجموعة السابعة، إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، فيما يقع المنتخب السعودي في المجموعة الثامنة مع منتخبات إسبانيا والرأس الأخضر وأوروجواي.