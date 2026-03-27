«يويفا» يفرض عقوبة على ليل بعد أحداث الدوري الأوروبي

فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» عقوبة قاسية على نادي ليل الفرنسي، بسبب الأحداث التي شهدتها مواجهة الفريق أمام أستون فيلا الإنجليزي في ذهاب دور الـ16 ببطولة الدوري الأوروبي.

وذكر موقع «فوت ميركاتو» أن النادي الفرنسي تعرض لغرامة مالية قدرها 82.750 يورو، على خلفية ما حدث خلال المباراة التي أقيمت على ملعب «بيير موروا» الأسبوع قبل الماضي.

وجاءت عقوبات «يويفا» بسبب استخدام الألعاب النارية، وإلقاء المقذوفات، إلى جانب تأخير انطلاق المباراة.

وكانت مباراة الذهاب في فرنسا قد انتهت بفوز أستون فيلا بهدف دون مقابل، قبل أن يكرر الفريق الإنجليزي تفوقه في مباراة الإياب بالفوز 2-0.

ويحتل ليل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 47 نقطة، بفارق الأهداف خلف ليون صاحب المركز الرابع.