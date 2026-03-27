باب جديد للمجد.. ميسي جزءاً من ظاهرة رياضية نادرة



سيصبح ليونيل ​ميسي جزءاً من ظاهرة رياضية نادرة عندما ​يلعب في ملعب إنتر ميامي الجديد، إذ أعلن النادي المنافس في الدوري الأمريكي لكرة القدم إطلاق اسم اللاعب الأرجنتيني على أحد مدرجات معقله الجديد. وعادة ما يحصل اللاعبون ⁠على مثل هذا التكريم بعد اعتزالهم، لكن الفريق الأمريكي خرج عن التقاليد ليطلق اسم قائد الفريق البالغ عمره 38 عاماً على أحد مدرجات ملعب نيو ستاديوم. وقال النادي في بيان اليوم الجمعة: «جرت العادة أن تستلهم هذه التكريمات من الماضي. فهي مبنية على الحنين إلى الماضي، وعلى الذكريات، لكن هذا التكريم مختلف. هذا التكريم وليد الحاضر مما يحدث الآن، مما تشعر به في كل مرة يخطو ​ليو إلى ‌الملعب».



ومن المقرر ​أن يخوض النادي مباراته ⁠الأولى على الملعب الذي يتسع 26700 متفرج في الرابع من أبريل (نيسان)، عندما ​يستضيف أوستن. وبعد ⁠انضمامه ⁠إلى إنتر ميامي في 2023، قاد ميسي النادي للفوز بثلاثة ألقاب، هي كأس الدوريات في ⁠2023، ودرع المشجعين في 2024، وكأس الدوري الأمريكي العام الماضي. كما أن ميسي الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات هو الهداف التاريخي للنادي برصيد 82 هدفاً، وأكثر من قدم ‌تمريرات حاسمة في تاريخه برصيد 53 تمريرة حاسمة في 94 ​مباراة.



وسجل ميسي هدفه رقم 900 في مسيرته هذا الشهر، ليصبح ثاني لاعب يصل إلى هذا الإنجاز في كرة القدم للرجال ​بعد غريمه كريستيانو رونالدو.