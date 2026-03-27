الوجوه الجديدة تضع بصمتها في الظهور الأول مع «الأبيض»



يواصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تدريباته في معسكره الإعدادي الحالي المقام في العاصمة أبوظبي، ويستمر حتى 30 مارس الجاري، في إطار الاستحقاقات المقبلة للأبيض، وأبرزها كأس الخليج العربي ونهائيات كأس آسيا 2027.



وأكدت الوجوه الجديدة التي انضمت إلى قائمة المنتخب الوطني لأول مرة حضورها مبكراً بعد ظهورها بشكل إيجابي في مشاركتها الأولى مع «الأبيض»، وذلك في التجربة الودية الأولى للمنتخب الوطني خلال المعسكر الحالي عندما فاز على الوحدة، أمس، على استاد آل نهيان، بأربعة أهداف مقابل هدف.



وكان الروماني أولاريو كوزمين استدعى 6 لاعبين جدد لأول مرة للمنتخب الوطني وهم يوري سيزار وجويلهيرم بالا، ثنائي شباب الأهلي، وعثمان كمارا من الشارقة، ومامادو كوليبالي، لاعب الجزيرة، وغلوبير ليما، مدافع النصر، وليوناردو أميسيميكو، لاعب الظفرة.



ووضع يوري سيزار وعثمان كمارا بصمتهما في ظهورهما الأول مع المنتخب حتى وإن كان في مباراة ودية، بعدما سجلا هدفين من أهداف المنتخب الأربعة، إذ إن انضمام العناصر الجديدة وبخاصة لاعبي الخط الأمامي، من المؤكد أن يسهموا في حل مشاكل الفاعلية الهجومية التي واجهت المنتخب سابقاً، لا سيما في ظل القدرات العالية التي يتمتع بها على وجه الخصوص الثلاثي بالا وسيزار وعثمان كمارا.



وسجل رباعية الأبيض في ودية الوحدة سهيل النوبي ويوري سيزار وعثمان كمارا ونيكولاس خيمينيز، بينما سجل هدف الوحدة البلجيكي كريستيان بنتيكي.



وحرص الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة كوزمين، على خوض التجربة بتشكيلتين مختلفتين على مدار شوطي اللقاء بهدف الوقوف على مستوى جميع اللاعبين، ومنح العناصر الجديدة الفرصة لإثبات وجودها وأحقيتها بتمثيل «الأبيض».



وتتواصل تدريبات المنتخب بصفة يومية في معسكر أبوظبي، ويركز الجهاز الفني على النواحي البدنية والفنية والتكتيكية.



ويختتم المنتخب الوطني معسكره يوم الاثنين المقبل بخوض مباراة ودية ثانية أمام فريق غلف يونايتد على استاد مدينة زايد الرياضية.