كاراغر يتراجع عن انتقاد صلاح ويودعه بكلمات من ذهب

في مشهد لم يكن متوقعًا قبل أشهر قليلة، ودّع جيمي كاراغر، أسطورة ليفربول، النجم المصري محمد صلاح برسالة مطوّلة حملت إشادة استثنائية، رغم التوتر الذي شاب العلاقة بين الطرفين مؤخرًا.

وفي ديسمبر الماضي، انتقد كاراغر صلاح بشكل حاد على خلفية تصريحاته بشأن أزمته مع المدرب آرني سلوت وجلوسه على مقاعد البدلاء، لتندلع مناوشات إعلامية بين الجانبين، لكن مع إعلان صلاح رحيله عن ليفربول بنهاية موسم 2025-2026، تغيّرت النبرة تمامًا.

وأعلن محمد صلاح رسميًا نهاية رحلته مع «الريدز» عقب الموسم الجاري، في خطوة تُسدل الستار على واحدة من أعظم الفترات الفردية في تاريخ النادي والدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي مقال مطول نشره كاراغر في صحيفة «تيليجراف» البريطانية، تجاوز 1000 كلمة، أكد أن رحيل صلاح لا يمثل خسارة لليفربول فقط، بل ضربة قوية لكرة القدم الإنجليزية بأكملها، مشيرًا إلى أن الدوري سيفتقد «موهبة عالمية فريدة» لطالما أضاءت الملاعب بثباتها وأرقامها الاستثنائية.

وأشار إلى أن صلاح، من حيث الاستمرارية والأداء، لا يتفوق عليه بين اللاعبين الأجانب في تاريخ الدوري الإنجليزي سوى الفرنسي تييري هنري، بينما تنافسه أسماء كبرى مثل كريستيانو رونالدو، إيدين هازارد، دينيس بيركامب، إريك كانتونا وجيانفرانكو زولا، دون الوصول إلى نفس مستوى الثبات الرقمي الذي حققه النجم المصري موسمًا بعد موسم.

وأضاف أن تجربة رونالدو في مانشستر يونايتد، رغم عظمتها، تداخلت مع ذروة تألقه في ريال مدريد، معتبرًا أن تأثير صلاح داخل الدوري الإنجليزي كان أكثر وضوحًا واستمرارية.

وفي واحدة من أبرز فقرات مقاله، كشف كاراغر عن قائمة لأفضل لاعبي ليفربول عبر التاريخ، ضمّت أسماء أسطورية مثل ستيفن جيرارد، كيني دالغليش، غرايم سونيس، جون بارنز وإيان راش، مؤكدًا أن صلاح جاء مباشرة بعدهم، في إطراء يعكس مكانته التاريخية داخل النادي.

واختتم كاراغر حديثه بتحذير من أن رحيل النجوم الكبار مثل صلاح، بعد مغادرة كيفن دي بروين سابقًا، قد يُدخل الدوري الإنجليزي في مرحلة «مجاعة نجوم»، إذا لم تظهر أسماء قادرة على ملء هذا الفراغ الكبير.