إصابة رافينيا تثير قلق برشلونة مبكرًا خلال فترة التوقف الدولي

تلقى نادي برشلونة الإسباني ضربة غير متوقعة في بداية فترة التوقف الدولي، بعدما تعرض جناحه البرازيلي رافينيا لإصابة خلال المباراة الودية التي جمعت منتخب البرازيل بنظيره الفرنسي، والتي انتهت بفوز فرنسا 2-1.

وكشف المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، أن اللاعب شعر بآلام عضلية في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، ما دفع الجهاز الفني لاستبداله مع بداية الشوط الثاني، مؤكدًا أن حالته ستخضع لتقييم دقيق خلال الساعات المقبلة.

ولم يقدم رافينيا، إلى جانب فينيسيوس جونيور، الأداء الهجومي المنتظر، حيث فشل الثنائي في خلق فرص خطيرة، لتستمر معاناة المنتخب البرازيلي هجوميًا، بعد سلسلة من المباريات دون تسجيل من نجومه الأساسيين.

ورغم ذلك، أبدى أنشيلوتي رضاه عن أداء الفريق من حيث الروح والالتزام، مشيرًا إلى أن رافينيا تحرك بشكل جيد دون كرة، بينما يظل فينيسيوس عنصرًا مؤثرًا وخطيرًا في الخط الأمامي.

وأفادت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن إصابة رافينيا قد تبعده عن مباراة البرازيل المقبلة أمام كرواتيا، مع غموض موقفه من العودة للمشاركة مع برشلونة، في انتظار نتائج الفحوصات الطبية.

ويثير هذا التطور قلق الجهاز الفني لبرشلونة بقيادة هانز فليك، خاصة في ظل جدول المباريات المزدحم، الذي يتضمن مواجهات حاسمة في الدوري الإسباني، إلى جانب لقاء مرتقب في دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد.

وتزداد المخاوف داخل النادي الكتالوني بسبب تكرار الإصابات العضلية للاعب هذا الموسم، إذ سبق أن غاب عن عدة مباريات للسبب ذاته، بما في ذلك مواجهة مهمة في كأس ملك إسبانيا أمام أتلتيكو مدريد، رغم تألقه مؤخرًا بتسجيل خمسة أهداف وصناعة هدفين في آخر ثلاث مباريات.