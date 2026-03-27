مدرب فرنسا: لا وقت للحديث عن زيدان.. المونديال أهم

أكد ديدييه ديشان، المدير الفني لمنتخب فرنسا لكرة القدم، أن تركيزه منصب بالكامل على بطولة كأس العالم، التي تقام هذا الصيف في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وعند سؤاله عن المدرب المحتمل لمنتخب «الديوك» خلفًا له، جاءت إجابته حاسمة.

وقال ديشان، في مؤتمر صحفي عقب فوز فرنسا 2-1 على البرازيل وديًا في الولايات المتحدة أمس الخميس: «لن أهدر وقتي في هذا الأمر. ما سيحدث بعد ذلك ليس من شأني».

وتأتي هذه التصريحات بعدما كشف فيليب ديالو، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، أنه يعرف بالفعل اسم المدرب القادم للمنتخب، دون أن يذكر زين الدين زيدان صراحة.

وتشير تقارير عدة إلى أن زيدان قد يقود المنتخب في بطولة أمم أوروبا (يورو 2028) وكأس العالم 2030، كما ألمح ديالو سابقًا إلى أن المدرب المقبل يجب أن يحظى بدعم الشعب الفرنسي، وهو ما يتوفر في زيدان.

كما أفادت تقارير باقتراب المفاوضات من نهايتها، وأن كل شيء بات جاهزًا لتولي بطل كأس العالم 1998 قيادة المنتخب، دون إعلان رسمي حتى الآن، حرصًا على عدم التأثير على الفريق، الذي يسعى للتتويج بلقبه الثالث، بعدما حل وصيفًا في نسخة 2022 بقطر.

ولهذا السبب، يتجاهل ديشان هذه التكهنات، ويركز على الحاضر، خاصة أنه قاد فرنسا للتتويج بكأس العالم 2018 في روسيا، وبلوغ نهائي النسخة الماضية.

وتولى ديشان تدريب المنتخب في مرحلة صعبة، وبصفته قائد منتخب 1998، حظي بدعم الجماهير، ونجح في تحقيق واحدة من أبرز الفترات في تاريخ الكرة الفرنسية الحديثة، مقارنة بفترة إيمي جاكيه.

ويعد ديشان المدرب الأكثر قيادة للمنتخب الفرنسي، برصيد 175 مباراة، ما يعكس حجم إرثه مع «الديوك».