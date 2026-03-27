الأردن يرفع طموحاته قبل أول مشاركة في كأس العالم

دعا جمال السلامي، مدرب منتخب الأردن، لاعبيه إلى الاقتداء بمسيرة المغرب التي قادته إلى نصف نهائي كأس العالم قبل أربع سنوات، وذلك في ظل استعداد فريقه لخوض مشاركته الأولى في البطولة العالمية، التي ستقام في أمريكا الشمالية.

ويلعب الأردن ضمن المجموعة العاشرة إلى جانب النمسا والجزائر والأرجنتين، خلال البطولة التي تقام في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز، ويقيم معسكره التدريبي الأخير في أنطاليا هذا الأسبوع.

وفرض الجهاز الفني قيودًا صارمة على حضور وسائل الإعلام للتدريبات، في إطار التركيز على تطوير الجوانب الفنية والتكتيكية.

وأكد بعض اللاعبين أنهم بالكاد يستطيعون النوم ترقبًا للمشاركة التاريخية، لكن السلامي شدد على ضرورة استلهام الثقة من تجربة المغرب في النسخة الماضية، حين بلغ نصف النهائي قبل أن يخسر 2-0 أمام فرنسا.

وقال السلامي: «في البطولات الكبرى يمكن للعديد من الفرق أن تصنع المفاجأة. بلدي المغرب وصل إلى نصف النهائي في كأس العالم الماضية، وهذا يمنحنا الثقة».

ويخوض الأردن مباراة أمام كوستاريكا اليوم الجمعة، ثم يلتقي نيجيريا يوم الثلاثاء، ضمن بطولة إقليمية تضم أربعة منتخبات، من بينها إيران، نُقلت من الأردن إلى تركيا بسبب الأوضاع في الشرق الأوسط.

وقال نور الروابدة، لاعب خط الوسط: «نشعر بالحزن لما يحدث، ونأمل أن يسود السلام، لكن علينا التأقلم. سنواجه المجهول في كأس العالم، ولذلك يجب أن نكون مستعدين لكل شيء».

وأضاف: «لن نذهب إلى كأس العالم لمجرد المشاركة، بل نطمح للوصول إلى أبعد نقطة ممكنة».

وتابع: «في بعض الأحيان لا نستطيع النوم بسبب التفكير في البطولة، إنها لحظة حلم أصبحت حقيقة».

وضمن منتخب الأردن تأهله مباشرة إلى كأس العالم بعد احتلاله المركز الثاني خلف كوريا الجنوبية في مجموعته بالمرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية.

وقال المدافع محمد أبو النادي: «الأمر مذهل، نحن متحمسون للغاية. هذا أعلى مستوى يمكن لأي لاعب الوصول إليه».

وأضاف: «نريد الذهاب بعيدًا في البطولة وصناعة التاريخ».

وأكد السلامي أن معسكر أنطاليا يمثل خطوة مهمة لاكتساب الخبرة قبل مواجهة منتخبات الصف الأول.

وقال: «نستعد خطوة بخطوة، لعبنا أمام مدارس كروية مختلفة، ونكتسب الخبرة، وإن شاء الله سنفاجئ الكثيرين».