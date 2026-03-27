مدرب إسبانيا يكشف موقف يامال قبل مواجهتي مصر وصربيا

بعث لويس دي لا فوينتي، المدير الفني للمنتخب الإسباني، برسالة طمأنة للجماهير بشأن الحالة البدنية للامين يامال، نجم برشلونة الشاب.

وكان يامال، الذي توج مع إسبانيا بلقب كأس أمم أوروبا 2024 في ألمانيا، قد غاب عن تدريبات المنتخب الإسباني، الذي يستعد لمواجهة صربيا ومصر وديًا خلال فترة التوقف الدولي، لكن الغياب جاء بهدف تخفيف الحمل البدني على اللاعب.

وقال دي لا فوينتي، في تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «نحن دائمًا إيجابيون بشأن حالة لاعبينا، لكن لدينا مسؤولية كبيرة، علينا الحفاظ على مكانتنا وسمعتنا، فنحن نمثل إسبانيا، ويجب أن يشارك أفضل اللاعبين دائمًا».

وأضاف: «سنحمي لامين يامال كما نحمي باقي اللاعبين الـ26 في قائمتنا، بالنسبة لي جميعهم على نفس القدر من الأهمية، سنمنح كل لاعب فرصته ووقته للعب، وبالطبع نضع خطتنا دائمًا في الاعتبار ونريد الفوز بالمباراتين».

وعن حراس المرمى في قائمة المنتخب الإسباني، أوضح دي لا فوينتي: «أنا هادئ للغاية بشأن ذلك، لدينا أربعة حراس من بين الأفضل في العالم».

وتابع: «ابتداءً من يوم الاثنين، نحن نستعد لكأس العالم، أنا متحمس للغاية وأتمنى أن يكون هذا شعور الجميع».

وعن سنواته الثلاث مع المنتخب الإسباني، قال: «لا أشعر بالإرهاق، بل أشعر أنني أفضل مما كنت عليه، العديد من التجارب جعلتني مدربًا أفضل وشخصًا أفضل».

ويتواجد المنتخب الإسباني في المجموعة الثامنة بكأس العالم 2026، إلى جانب منتخبات أوروجواي والسعودية والرأس الأخضر، في البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.