وديتان تحسمان جاهزية إسبانيا قبل كأس العالم

ستكون مواجهة بيرو الاختبار الودي الأخير للمنتخب الإسباني قبل دخول منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن جميع الترتيبات الخاصة بالمباراة قد اكتملت، حيث وُضعت اللمسات الأخيرة على كافة التفاصيل المتعلقة بالمواجهة، التي ستقام يوم الثامن من يونيو/حزيران المقبل على ملعب «كواوتيموك» في مدينة بوبيلا المكسيكية.

وأضافت الصحيفة أن هذه المباراة ستكون الأخيرة ضمن استعدادات المنتخب الإسباني، التي ستنطلق في نهاية شهر مايو/أيار المقبل، بالتزامن مع نهائي دوري أبطال أوروبا، على أن تكون المباراة الودية الأولى للفريق أمام العراق على ملعب «ريازور» يوم الرابع من يونيو/حزيران المقبل.

وأوضحت أن المنتخب الإسباني سيسافر في الليلة نفسها بعد مباراة بيرو إلى مقره في تشاتانوغا بولاية تينيسي الأمريكية، حيث سيقيم هناك.

ويتواجد المنتخب الإسباني في المجموعة الثامنة من البطولة إلى جانب منتخبات السعودية وأوروجواي والرأس الأخضر.