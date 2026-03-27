450 مليون يورو تقرّب راموس من إشبيلية

اقترب النجم الإسباني الدولي السابق سيرخيو راموس من الاستحواذ على ناديه السابق إشبيلية.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أنه عقب إقالة المدير الفني للفريق، الأرجنتيني ماتياس ألميدا، بعد الخسارة أمام بلنسية، وتعيين لويس جارسيا بالازا بدلاً منه، حدثت تطورات أخرى على المستوى الإداري للنادي، في ظل اقتراب عملية البيع من نهايتها.

وأضافت أن اليوم الجمعة سيكون حاسمًا لشركة «فايف إلفين كابيتال» لتقييم الوضع المالي للنادي، مشيرة إلى أن العملية قاربت على الانتهاء.

وأوضحت أن الوقت بات مناسبًا الآن للحديث بشأن الأمر وتعديل العرض المقدم للنادي، والذي يُقدر بـ450 مليون يورو، وهو أمر مرهون بتصفية ديون النادي.

وتابعت أن الأمور تسير وفقًا للخطة الموضوعة، مشيرة إلى أن الأجواء تسودها الإيجابية، وأن المجموعة التي يقودها راموس تُعد أولى الجهات الراغبة في شراء النادي، وذلك بعد نهاية الفترة المحددة لتقديم العطاءات.

وكان راموس قد بدأ مسيرته في إشبيلية قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد عام 2005، ولعب في صفوفه حتى عام 2021، حينما انتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، ثم عاد لمدة موسم واحد إلى إشبيلية، قبل أن ينهي مسيرته مع مونتيري المكسيكي العام الماضي.