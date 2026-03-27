واقعة غريبة.. منع مدرب ولاعبي الهند من دخول ملعب مباراتهم في آسيا

ذكرت وسائل إعلام هندية أن خالد جميل، مدرب منتخب الهند، وبعض اللاعبين مُنعوا، من دخول الملعب الذي يستضيف مباراتهم أمام منتخب هونغ كونغ، ما أدى إلى إلغاء المؤتمر الصحفي قبل مواجهة في تصفيات كأس آسيا 2027.

وقالت وكالة «بي.تي.آي»، نقلًا عن مسؤول في الاتحاد الهندي لكرة القدم، إن المؤتمر الصحفي أُلغي لأن اتحاد كرة القدم في ولاية كيرالا لم يسدد وديعة التأمين الإلزامية لسلطات المدينة المالكة لملعب جواهر لال نهرو في كوتشي.

وأوضح الاتحاد الهندي لكرة القدم، في بيان، أن مباراة يوم الثلاثاء ستقام كما هو مخطط لها.

وقال عبر منصة «إكس»: «لدينا ثقة كاملة بأن اتحاد كرة القدم في ولاية كيرالا سيستكمل الإجراءات الرسمية مع السلطات المحلية».

وتعرض الاتحاد الهندي لانتقادات مؤخرًا، بعد إرسال قمصان بمقاسات أصغر من المطلوب إلى منتخب السيدات خلال مشاركته في كأس آسيا للسيدات، ما اضطر المسؤولين إلى تصنيع الأطقم محليًا بشكل عاجل.

وفقد منتخب الرجال فرصته في بلوغ كأس آسيا 2027، بعدما تذيل مجموعته.