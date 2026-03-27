مدرب مصر: صلاح قائد لا يُعوّض

قال حسام حسن، مدرب منتخب مصر، إن غياب محمد صلاح عن المنتخب في المباراة الودية المرتقبة أمام منتخب السعودية، اليوم الجمعة في جدة، سيكون مؤثرًا بالتأكيد، مؤكدًا أن غياب سالم الدوسري عن صفوف السعودية يمثل خسارة فنية أيضًا.

وقال حسن في المؤتمر الصحفي للمباراة: «المباراة تجمع بين قطبين كبيرين في كرة القدم العربية، والندية ستكون حاضرة بقوة، لأن المنتخب المصري يدخل جميع مبارياته بشعار واحد، وهو اللعب من أجل الفوز فقط».

وتحدث المدرب عن تأثير غياب صلاح، واصفًا إياه بالقائد المؤثر الذي لا يمكن إنكار قيمته داخل الملعب، معربًا في الوقت ذاته عن أمله في استعادة جميع اللاعبين جاهزيتهم البدنية والفنية في أقرب وقت.

وأشار حسن إلى أن غياب الدوسري عن المنتخب السعودي يمثل خسارة فنية، كونه من أبرز لاعبي آسيا، مشيدًا بتطور الدوري السعودي، ومؤكدًا تطلعه للاستفادة من الضغط الجماهيري المتوقع في اللقاء، واعتباره بروفة حقيقية لأجواء البطولات الكبرى.

وكشف مدرب مصر عن تفاصيل الجدل الذي صاحب تنظيم المباريات الودية، موضحًا أن إلغاء معسكر قطر شكّل خسارة فنية للمنتخب، حيث كان قد وافق مسبقًا على مواجهة السعودية وإسبانيا هناك.

وأضاف أنه بعد اعتذار منتخب إسبانيا في البداية، ثم عودته لطلب إقامة المباراة مجددًا، تم التفكير في الاعتذار بسبب ضيق الوقت وطول الرحلة من السعودية إلى إسبانيا، والتي تستغرق نحو سبع ساعات، خوفًا من إجهاد اللاعبين.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن أن المباراة الودية بين مصر وإسبانيا ستقام في برشلونة لاحقًا هذا الشهر، بعد نقلها من قطر بسبب الظروف الإقليمية، مؤكدًا أن المشكلات اللوجستية تم حلها، وأن المنتخبين سيلتقيان في 31 مارس/آذار.

ويتواجد منتخب مصر، المتوج بكأس أمم أفريقيا سبع مرات، في المجموعة السابعة بكأس العالم، إلى جانب منتخبات بلجيكا ونيوزيلندا وإيران، بينما تقع السعودية في المجموعة الثامنة مع منتخبات الرأس الأخضر وإسبانيا وأوروغواي.