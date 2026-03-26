استراتيجية المغرب تؤتي ثمارها أوروبياً

سلطت صحيفة «ماركا» الإسبانية الضوء على استعدادات منتخب المغرب لكبرى البطولات العالمية، بعد نجاحه في ضم ستة لاعبين جدد إلى صفوفه.

وذكرت الصحيفة، اليوم الخميس، أن الإنجازات التي حققتها الكرة المغربية، والتي يأتي في مقدمتها الحصول على المركز الرابع في كأس العالم 2022 في قطر، إضافة إلى إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تتويجه بكأس أمم أفريقيا 2025، وفوز منتخب الشباب ببطولة كأس العالم، لم تأتِ من فراغ.

وأضافت أن عملية البحث عن المواهب ذات الأصول المغربية في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وهولندا وبلجيكا أسفرت عن نجاح الاتحاد المغربي في ضم ستة لاعبين جدد خلال 13 يومًا، وذلك وفقًا لقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم الخاصة بتغيير الجنسية الرياضية للاعبين.

وشملت القائمة اللاعبين الجدد، الذين يمثلون نواة المرحلة المقبلة للمنتخب المغربي بعد كأس العالم في أمريكا والمكسيك وكندا: ريان بونيدا، لاعب أياكس (مواليد 2006)، وسيف الدين لزعر، لاعب جينك (مواليد 2006)، الذي فضّل تمثيل المغرب على بلجيكا، إلى جانب بنيامين خاديري، لاعب أيندهوفن (مواليد 2007)، وأيوب الورغي، لاعب فينورد (مواليد 2008)، ووليد أغوجيل، لاعب أوتريخت (مواليد 2005)، وسامي بوهودان، لاعب أيندهوفن (مواليد 2008)، حيث فضل هؤلاء اللاعبون تمثيل المغرب بدلًا من هولندا.

ويتواجد المنتخب المغربي، رابع العالم 2022، في المجموعة الثالثة بنسخة 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا، إلى جانب منتخبات البرازيل واسكتلندا وهايتي.