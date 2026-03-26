المنتخب التركي يقترب من حلم كأس العالم

اقترب منتخب تركيا خطوة مهمة من التأهل لنهائيات كأس العالم لكرة القدم، المقرر إقامتها في صيف العام الحالي في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وصعد المنتخب التركي إلى المباراة النهائية في المسار الثالث من الملحق الأوروبي المؤهل للمونديال، عقب فوزه الثمين 1-0 على ضيفه منتخب رومانيا، اليوم الخميس، في الدور قبل النهائي للمسار.

وتقمص فردي كاديوغلو دور البطولة في المباراة، بعدما سجل هدف منتخب تركيا الوحيد في الدقيقة 53، إثر متابعته تمريرة أمامية متقنة من أردا غولر، نجم ريال مدريد، ليروض الكرة وهو في مواجهة حارس مرمى رومانيا، قبل أن يسددها في الزاوية اليمنى داخل الشباك.

ولم تفلح محاولات منتخب رومانيا في إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء، ليضرب المنتخب التركي موعدًا يوم الثلاثاء المقبل مع الفائز من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى في هذا المسار، بين منتخب سلوفاكيا ومنتخب كوسوفو، التي تُقام لاحقًا اليوم، من أجل حجز مقعد في مونديال أمريكا الشمالية.

ويسعى منتخب تركيا للمشاركة في كأس العالم للمرة الثالثة، بعدما سبق له الظهور في نسختي 1954 بسويسرا و2002 في كوريا الجنوبية واليابان، علمًا بأنه تأهل أيضًا لنسخة 1950 في البرازيل قبل أن ينسحب من البطولة.

ويُذكر أن المتأهل من هذا المسار سيلعب في المجموعة الرابعة بمرحلة المجموعات في المونديال، إلى جانب منتخبات الولايات المتحدة وباراغواي وأستراليا.