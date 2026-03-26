كيلي هودجكينسون تسخر من نادي وست هام بسبب «عقد إيجار»



سخرت العداءة البريطانية كيلي هودجكينسون من نادي وست هام يونايتد بسبب رفض النادي استضافة بطولة العالم المقررة في سبتمبر عام 2029 على استاد لندن (الملعب الأولمبي سابقاً) الذي يمتلك عقد إيجاره.



وتوجت نجمة المنتخب البريطاني بلقب بطلة سباق 800 متر داخل الصالات، الأسبوع الماضي، في تورون البولندية، إذ قدمت العداءة البالغة من العمر 24 عاماً، وحاملة الرقم القياسي العالمي أداء رائعاً منحها لقبها العالمي الأول داخل الصالات.



وتمتلك هودجكينسون في رصيدها سبع ميداليات ذهبية، أبرزها ذهبية دورة الألعاب الأولمبية التي فازت بها في باريس عام 2024، بالإضافة إلى الرقم القياسي العالمي لسباق800 متر داخل الصالات.



لكن مع ذلك لا تزال العداءة البريطانية تتطلع إلى الفوز ببطولة العالم في الهواء الطلق للمرة الأولى، وهي حريصة على المشاركة على أرضها في عام 2029، إلا أن لندن معرضة لخطر فقدان استضافة البطولة في حال تمسك نادي وست هام يونايتد برفضه التنازل عن حقه مؤقتاً.



ويصر وست هام على أن عقد إيجار استاد لندن الذي من المنتظر أن يستضيف بطولة العالم لألعاب القوى، يمنحه «أولوية مطلقة» خلال الموسم الكروي، حيث تقام البطولة وسط الموسم في شهر سبتمبر.



ودفع موقف وست هام المتشدد، العداءة التي تشجع أيضاً مانشستر يونايتد إلى الرد على الخبر بسخرية لاذعة موجهة إلى النادي، إذ قالت: «سيعود المنتخب البريطاني (لألعاب القوى) إلى هذا الملعب بميداليات أكثر مما حصده وست هام طوال تاريخه».



وأثار رد بطلة العالم جماهير أندية أخرى من غير مشجعي وست هام، حيث أثارت تفاعلاً واسعاً نتيجة سخريتها من النادي الشرق لندني.



يذكر أن وست هام يستأجر استاد لندن بموجب عقد طويل الأمد يمتد لـ 99 عاماً بدأت في عام 2013.