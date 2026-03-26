رودري يلمح لإمكانية الانتقال إلى ريال مدريد: لا يمكن رفض الكبار

أثار الإسباني رودري، لاعب وسط مانشستر سيتي، الجدل حول مستقبله بعدما لمح إلى إمكانية الانتقال إلى ريال مدريد، خاصة مع اقتراب نهاية عقده مع ناديه الإنجليزي في الموسم المقبل.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت سابقًا إلى اهتمام النادي الملكي بضم اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا، والمتوج بجائزة الكرة الذهبية عام 2024.

وعانى رودري من إصابة بقطع في الرباط الصليبي في سبتمبر/أيلول 2024، ما حدّ من مشاركاته، إذ خاض مباراتين فقط في الدوري الإنجليزي خلال عام 2025. ومع ذلك، بدأ اللاعب يستعيد مستواه تدريجيًا منذ بداية العام الجديد، وقدم أداءً لافتًا في فوز مانشستر سيتي على آرسنال بهدفين دون رد في نهائي كأس كاراباو الأحد الماضي.

ومع تبقي عام واحد في عقده، تحدث رودري في مقابلة مع إذاعة «أوندا سيرو» الإسبانية عن مستقبله، معربًا عن رغبته في العودة يومًا ما إلى الدوري الإسباني، الذي انطلقت منه مسيرته الكروية، مؤكدًا أنه لا يزال يتابعه رغم تركيزه الحالي على الدوري الإنجليزي.

وأشار إلى أن «البريميرليغ» يمثل تحديًا كبيرًا بالنسبة له، نظرًا لقوته ومتطلباته البدنية العالية، موضحًا أنه قضى فيه سبع سنوات ويشعر بالرضا عن تجربته حتى الآن.

وأكد رودري أن أولويته الحالية هي التعافي الكامل واستعادة مستواه، خاصة مع اقتراب كأس العالم، مشددًا على أن مسألة تجديد عقده أو مستقبله سيتم بحثها في الوقت المناسب.

وعن إمكانية الانتقال إلى ريال مدريد رغم ماضيه مع أتلتيكو مدريد، أوضح اللاعب أن هذا الأمر لا يمثل عائقًا، مشيرًا إلى أن العديد من اللاعبين خاضوا تجارب مماثلة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على صعوبة رفض نادٍ بحجم ريال مدريد، مشيدًا بجماهيره وأجواء ملعب «سانتياغو برنابيو»، الذي وصفه بأنه من أكثر الملاعب إثارة وهيبة في عالم كرة القدم.