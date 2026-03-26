روديجر يثق في ظهوره بالمونديال

قال أنطونيو روديجر، لاعب منتخب ألمانيا لكرة القدم، إنه يتقبل دوره كمنافس على مركز في التشكيل الأساسي، لكنه مقتنع بأن وقته سيأتي في بطولة كأس العالم هذا الصيف.

وأثبت الثنائي جوناثان تاه ونيكو شلوتربيك نفسيهما كأفضل ثنائي في قلب الدفاع، تحت قيادة المدرب يوليان ناجلسمان، بينما عاد روديجر إلى القائمة بعد غيابه عن المباريات الأربع الأخيرة بسبب الإصابة.

وقال مدافع ريال مدريد لصحيفة «كيكر»: «سأكون متواجدًا إذا احتاجني يوليان، سواء كأساسي أو على مقاعد البدلاء للحفاظ على النتيجة».

وأضاف: «يقدم تاه وشلوتربيك أداءً قويًا هذا الموسم وبشكل ثابت. مركز الدفاع هو المكان الذي نمتلك فيه أفضل الخيارات في التشكيلة، بما في ذلك العمق».

ولعب روديجر 81 مباراة دولية، وهو عدد لم يتخطه أي لاعب في المنتخب الحالي باستثناء جوشوا كيميتش، الذي خاض 106 مباريات، وذلك قبل خوض مباراتين وديتين أمام سويسرا في بازل غدًا الجمعة، ثم مواجهة غانا في شتوتجارت بعد ثلاثة أيام.

وأكد أنه واثق من المشاركة في بطولة كأس العالم، المقررة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث يتواجد المنتخب الألماني في مجموعة تضم كوراساو وكوت ديفوار والإكوادور.

وقال: «نحتاج إلى أكثر من 11 لاعبًا في كأس العالم، خاصة هذا الصيف، فالظروف ستكون صعبة للغاية، بالإضافة إلى السفر وعدد المباريات الذي سيكون أعلى قليلًا».

وتمت زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم إلى 48 منتخبًا، مع إدخال دور الـ32 الإقصائي بعد مرحلة المجموعات، ويدرك روديجر جيدًا المسافات الشاسعة في أمريكا، بعدما شارك الموسم الماضي في كأس العالم للأندية مع ريال مدريد.

ورغم إثارة روديجر للجدل في فترات سابقة، فإنه يحظى بتقدير كبير من ناجلسمان.

وقال ناجلسمان مؤخرًا: «ما يمكنني قوله هو أن أنطونيو يلتزم بشكل لا يُصدق تجاه المنتخب الوطني، إنه شخص يحمي عائلة المنتخب بشدة ويفعل كل ما بوسعه لتحقيق النجاح».