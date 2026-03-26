محمد قاسم: الجميع أصبح يعرف من هو يونايتد



أكد محمد قاسم مدير فريق يونايتد أن الفريق ورغم حداثة تكوينه إلا أنه نجح في أن يقدم نفسه بصورة جيدة منذ تأسيسه وبخاصة في الموسم الحالي، مشيراً إلى أن الفريق بما قدمه هذا الموسم وفي بطولة كأس رئيس الدولة عرف الجميع من هو يونايتد، وأنه بات يستحق التواجد في دوري المحترفين.



ووصل يونايتد الذي يتصدر دوري الدرجة الأولى، وبات قريباً من الصعود إلى دوري المحترفين، إلى نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، في واحدة من مفاجآت البطولة، حيث كان الحصان الأسود للبطولة الأغلى، قبل أن يودع أمام العين بعد الخسارة 0 ـ 2 عقب التمديد لأشواط إضافية، بعد عرض مميز من الفريق الذي يقود الأسطورة الإيطالي أندريا بيرلو.



وقال قاسم: «يونايتد نجح في أن يظهر شخصيته في بطولة كأس رئيس الدولة، وقدمنا أداء قوياً أمام العين في مباراة نصف النهائي، وفروقات بسيطة هي من حسمت نتيجة اللقاء بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 0 ـ 0».



وأضاف: «أن تتجرأ وتجاري فريقاً كبيراً له تاريخه وإمكاناته مثل العين، وبطل آسيا ومتصدر دوري المحترفين، وتظهر بأداء متكافئ إلى حد كبير أغلب فترات اللقاء، وتصل إلى الأشواط الإضافية فهذا أمر جيد للغاية، وكما ذكرت الفروقات البسيطة هي من صنعت الفارق لمصلحة العين الذي يستحق التأهل للنهائي بكل تأكيد».



وشدد قاسم على أن الفريق سيركز على المباريات المقبلة من أجل الصعود إلى دوري المحترفين، مشيراً إلى أن المباريات المتبقية في دوري الدرجة الأولى الذي يتصدره الفريق تعد بمثابة مباريات نهائية، حيث يسعى الفريق لأن يكون له حضور في دوري المحترفين الموسم المقبل.