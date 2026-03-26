اللغة الألمانية تجمع لاعبي تونس

أعرب اللاعب الدولي الألماني التونسي راني خضيرة عن سعادته بوجوده مع منتخب تونس لكرة القدم للمرة الأولى، وباتساع استخدام اللغة الألمانية بين عدد من اللاعبين.

وانضم خضيرة، لاعب خط وسط نادي يونيون برلين، إلى معسكر المنتخب في مدينة تورونتو الكندية، قبل مواجهة منتخبي هايتي وكندا وديًا يومي 28 و31 مارس/آذار على التوالي، استعدادًا لنهائيات كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وقال خضيرة في تصريحات نقلها البرنامج الرياضي التونسي «فوت برو»: «بدأت رحلتي أمس من مطار برلين إلى تورونتو عبر أمستردام، واستغرقت 14 ساعة. تعرفت على بعض اللاعبين في مقر الإقامة، والأجواء منعشة ومفعمة بالدفء ورائعة، وتم استقبالي بطريقة جيدة جدًا».

وعن بدايته رسميًا مع المنتخب، قال اللاعب: «بدأنا أول حصة تدريبية في المساء. لم أكن أعرف أحدًا، لكن الآن هناك مجموعة واسعة تتحدث الألمانية معي، أعتقد أن هناك ستة لاعبين يتحدثون الألمانية».

وأضاف: «لدينا مجموعة متنوعة تضم لاعبين كبارًا وصغارًا. كل شيء متوفر وجيد، ولهذا أعتبر الانطلاقة ممتازة».

ويُذكر أن راني خضيرة «32 عامًا» هو الشقيق الأصغر للاعب سامي خضيرة، نجم منتخب ألمانيا السابق والمتوج بكأس العالم 2014 في البرازيل، وهو مولود في ألمانيا لأب تونسي وأم ألمانية.

وتمت دعوته لأول مرة إلى المنتخب التونسي في وقت سابق من الشهر الجاري، بعد استكمال إجراءات تغيير انتمائه الرياضي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم.