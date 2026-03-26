أغرب من الخيال.. نادٍ إنجليزي يتقدم بطلب رسمي للهبوط إلى الدرجة الأدنى



كما كان اسمه غريباً فإن ما بدر منه الآن يعتبر الأغرب.

فقد تفاجأت الأوساط الرياضية الإنجليزية بالطلب الذي تقدم به نادي هاشتاغ يونايتد لكرة القدم - وهذا اسمه - من أجل الهبوط إلى الدرجة الأدنى في الموسم المقبل مهما كان ترتيبه مع نهاية موسم دوري الدرجة الثالثة لمستوى الهواة.



ويعود اسم النادي الغريب «هاشتاغ يونايتد لكرة القدم» إلى مؤسسه صانع المحتوى سبنسر أوين الذي اكتسب شهرة واسعة على موقع يوتيوب، حيث تحظى قناته بنحو أكثر من 670 ألف مشترك.

وأسس اوين النادي في عام 2016 قبل أن يتقدم بطلب لضمه إلى دوري الهواة عام 2018 تمهيداً لمحاولة الوصول إلى أعلى درجات الكرة الإنجليزية.



ولعب النادي في المواسم الثلاثة الأخيرة في دوري إيستميان الممتاز وهي المرحلة التي تسبق دوري الناشونال ليغ «الدرجة الخامسة بعد البريميرليغ» وتمكن من تقديم مستويات جيدة، بل وأعلن النادي الذي كان يتقاسم الملعب مع نادي أفيلي عن انتقاله إلى ملعب جديد بدأ من الموسم المقبل من أجل زيادة الحضور الجماهيري للنادي الذي كان يتقدم بخطوات جيدة، كما أن فريق كرة القدم للسيدات الذي يلعب بالدرجة الثالثة تمكن من تحقيق نتائج مميزة وحصل على لقب الدوري الوطني.



وكان هاشتاغ يونايتد قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثامن لكنه يعاني من تراجع في النتائج هذا الموسم حيث يقف على بعد خطوات من منطقة الهبوط، كما أن الفريق خسر 7 من آخر 8 مباريات لعبها.



وفي بيان أكد دوري إيستميان الممتاز عن تلقيه طلباً رسمياً من هاشتاغ يونايتد للهبوط في نهاية الموسم بغض النظر عن ترتيبه النهائي، وأكد الدوري أن القرار النهائي بشأن قبول الطلب يعود إلى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.



من ناحيته اصدر سبنسر أوين بياناً أكد فيه على تقديم ناديه للطلب وأضاف: تم إبلاغ اللاعبين مبكراً، ولن نخفض ميزانية الفريق ولن ننهي عقد أي لاعب راغب في المواصلة معنا، مشيراً إلى أن هناك الكثير من التغيرات في عالم كرة القدم منتقداً ما سماه «تأثير ريكسهام» على كرة القدم في الدرجات الدنيا، وهو مصطلح دخل حديثاً إلى الكرة الإنجليزية يعني ضح أموال طائلة في الدرجات الدنيا بعد استحواذ الممثلين رايان رينولدز وروب ماكلهيني على نادي ريكسهام وضخ أموال طائلة في النادي الذي ينافس في الدرجة الثالثة في إنجلترا.