ماجواير يحدد شروط استمراره مع يونايتد

أعرب هاري ماجواير عن ثقته في التوصل إلى اتفاق مع مانشستر يونايتد للحصول على عقد جديد، لكن المدافع الإنجليزي شدد على أنه لا يريد البقاء في النادي لأسباب «عاطفية» فقط.

أصبح ماجواير «33 عامًا» عنصرًا أساسيًا منذ تولي مايكل كاريك تدريب الفريق في يناير/كانون الثاني، وساعد الفريق على التقدم إلى المركز الثالث في جدول الترتيب، كما استحق الاستدعاء لصفوف المنتخب الإنجليزي.

كما أصبح ماجواير جزءًا من قائمة توماس توخيل، المدير الفني، الأخيرة، قبل اختيار القائمة النهائية المشاركة في المونديال، حيث ينتهي عقده مع مانشستر يونايتد في منتصف البطولة.

وعلمت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن هناك مفاوضات متقدمة لتوقيع عقد جديد، وأن المدافع مستعد للبقاء مع النادي الذي انضم إليه قادمًا من ليستر سيتي مقابل 80 مليون جنيه إسترليني (107 ملايين دولار) في عام 2019.

وقال ماجواير: «أعتقد أن هناك مفاوضات، وأعتقد أنني سأصل إلى اتفاق يكون مناسبًا لي وللنادي».

وأضاف: «ما هو هذا الاتفاق؟ أعتقد أنكم ستعرفون ذلك خلال الأسابيع القليلة المقبلة. نعم، أعتقد أنه سيتم حسم الأمر عاجلًا أم آجلًا، سواء بقيت أو رحلت، ويجب أن يُحسم قريبًا جدًا».

وعندما قيل له إن يونايتد يبدو قريبًا من قلبه، قال: «نعم، أنا أحب هذا النادي، لكن يجب أن يكون القرار مناسبًا لي شخصيًا، كما يجب أن يكون مناسبًا للنادي أيضًا».

وتابع: «لا أريد البقاء بدافع العاطفة فقط، بل أريد البقاء لأنني أرغب في التواجد هنا، ولأن النادي يريدني أن أواصل دفعه إلى الأمام، ويرى أن لدي دورًا كبيرًا أؤديه في ذلك».

وأكد: «إذا كان الأمر كذلك، فأنا واثق من أننا سنجلس معًا وسنتوصل إلى اتفاق».