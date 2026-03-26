تأجيل قرعة كأس آسيا 2027

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، تأجيل حفل سحب قرعة نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية، والذي كان من المقرر إقامته يوم 11 أبريل/نيسان المقبل في الرياض.

جاء اتخاذ هذا القرار بعد دراسة متأنية، بهدف ضمان حضور جميع المعنيين بشكل سلس ودون أي عوائق خلال مراسم سحب القرعة.

وأعرب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن تقديره للجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا السعودية 2027 على جاهزيتها الكاملة لاستضافة مراسم القرعة وفق الخطة الموضوعة، كما ثمن تفهم الاتحادات الوطنية المشاركة والجماهير وكافة الشركاء المعنيين، وتعاونهم المستمر.

وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بالترتيبات الجديدة لسحب القرعة في الوقت المناسب.