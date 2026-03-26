لاعب بايرن هدف مشترك بين كبار أوروبا

انضم نادي نابولي الإيطالي إلى قائمة الأندية المتنافسة، إلى جانب ميلان وإنتر ميلان وآرسنال، على ضم لاعب الوسط ليون جوريتسكا، نجم بايرن ميونخ، الذي سيصبح لاعبًا حرًا في الصيف المقبل.

ينتهي تعاقد جوريتسكا «31 عامًا» مع النادي البافاري في 30 يونيو/حزيران، ويبدو أنه لا ينوي تجديده، ما يجعله هدفًا جذابًا للأندية في سوق الانتقالات، وبات محط اهتمام عدد من الأندية الإيطالية.

وكشفت صحيفة «كورييري ديلو سبورت» أن نابولي انضم إلى ميلان وإنتر ميلان في سباق التعاقد مع جوريتسكا.

وأضافت أن نابولي يتطلع إلى ضم نجم بارز في خط الوسط بصفقة انتقال حر، للصيف الثاني على التوالي، بعد التعاقد مع البلجيكي كيفن دي بروين من مانشستر سيتي.

وأشارت الصحيفة إلى أن من بين الأندية الأخرى المهتمة بضم جوريتسكا كل من يوفنتوس وأتلتيكو مدريد وآرسنال.

وأوضحت أن نابولي يعاني حالة ارتباك في خط وسط الفريق، حيث تتفاوض إدارة النادي مع الثنائي أندريه فرانك زامبو أنجيسا وسكوت مكتوميناي على تجديد عقديهما، بينما تعافى دي بروين من إصابة أبعدته فترة طويلة.

كما ينتهي عقد ستانيسلاف لوبوتكا الحالي في يونيو/حزيران 2027، لكنه يتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة 25 مليون يورو.