قمة بنكهة المونديال.. فرنسا تواجه البرازيل بخطة حذرة

تحدث ديدييه ديشان، مدرب منتخب فرنسا، عن المواجهة الودية المرتقبة أمام البرازيل، ضمن تحضيرات المنتخبين لنهائيات كأس العالم 2026.

ويواجه المنتخب الفرنسي نظيره البرازيلي مساء غد الخميس في الولايات المتحدة، قبل لقاء كولومبيا يوم 29 مارس/آذار الجاري وديًا أيضًا.

وقال ديشان، في مؤتمر صحفي نقلته شبكة «آر إم سي» الفرنسية: «هناك هدف رياضي من هذه المواجهة، لكن كما هو الحال قبل أي بطولة، هناك جانب تسويقي حاضر أيضًا. لدينا مباراتان، وسنقوم بتوزيع دقائق اللعب، والهدف هو منح الفرصة لأكبر عدد ممكن من اللاعبين».

وأضاف: «مواجهة البرازيل دائمًا استثنائية، فهذه المباريات لا تتكرر كثيرًا. إنها مباراة كبرى بين منتخبين يملكان تاريخًا كبيرًا، وهي من الطراز الرفيع».

وعن مشاركة كيليان مبابي، قال ديشان: «يمكنه البدء، لكنه لن يخوض المباراة كاملة. يمكنه المشاركة مثل أي لاعب آخر ضمن القائمة، فلكل لاعب وضعه، ولدينا ستة تبديلات، وهذا يمنحنا مرونة».

وتابع: «هناك بعض الغيابات في المنتخبين، والهدف هو الفوز، لكن دون المخاطرة باللاعبين، خاصة مع ارتباطهم بمباريات مهمة مع أنديتهم بعد فترة التوقف الدولي».

وتحدث ديشان عن أسلوب اللعب قائلًا: «لن أتخلى عن اللعب بأربعة مهاجمين، حتى مع الحاجة إلى تحقيق التوازن. هذا ليس مشكلة طالما نمتلك الكرة ونستغل نقاط قوتنا».

وأضاف عن عثمان ديمبلي: «أتابعه باستمرار، فهو يلعب في أكثر من مركز هجومي ويتمتع بحرية الحركة. لديه مركز أساسي، لكنه يتغير حسب مجريات المباراة، وهذا يمنحنا خيارات متعددة».