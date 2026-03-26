مبابي يفتح ملف إصابته ويتحدث بواقعية عن المونديال

تحدث الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، عن تطورات إصابة ركبته، والجدل بشأن خطأ التشخيص من جانب الجهاز الطبي في النادي الإسباني، مشيرًا إلى صعوبة الفوز بكأس العالم المقرر إقامته في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا الصيف المقبل.

وكانت تقارير نقلتها شبكة «آر إم سي» الفرنسية قد أشارت إلى أن ريال مدريد، الذي أقال جهازه الطبي في يناير/كانون الثاني الماضي، افتقد جهود مبابي بسبب خطأ في تشخيص إصابة الركبة، ما أدى إلى سفر اللاعب للعلاج رفقة طبيب المنتخب الفرنسي.

وقال مبابي، في مؤتمر صحفي قبل مواجهة منتخب بلاده أمام البرازيل في الولايات المتحدة: «لم أكن يومًا لاعبًا يشعر بالندم، ودائمًا أنظر إلى الحاضر والمستقبل. أنا سعيد لأن ركبتي بحالة جيدة، وبطريقة ما أدين للنادي في ذلك، وأنا في حالة صحية ممتازة».

وتحدث مبابي عن جاهزيته للمشاركة، مؤكدًا أن القرار يعود إلى المدرب سواء بالدفع به أساسيًا أو لعدد محدود من الدقائق.

كما أشاد بزميله عثمان ديمبلي، لاعب باريس سان جيرمان، والمتوج بجائزة الكرة الذهبية، قائلًا: «هو يقدم الكثير للمنتخب، ووجوده معنا أمر رائع. نحن مقتنعون بأهميته، وإذا لعب بنفس مستواه مع ناديه، فلدينا فرصة كبيرة للفوز».

وعن مواجهة البرازيل، قال مبابي: «إنها مباراة مهمة للغاية. البرازيل دولة كبيرة في كرة القدم، وهذا يمنحنا تصورًا لما ستكون عليه أجواء المونديال من حيث الجماهير والضغوط».

وحول فرص الفوز بكأس العالم، أقر قائد المنتخب الفرنسي بصعوبة المهمة، قائلًا: «الأمر صعب للغاية ونادر. مع مرور الوقت، تدرك قيمة هذه البطولات. يجب أن نعيش اللحظة، وسيكون رائعًا أن نحقق اللقب».