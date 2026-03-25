خطة هجومية جريئة للبرازيل.. وغموض يحيط بخط الدفاع

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب منتخب البرازيل، عن ملامح طريقة اللعب التي سيعتمد عليها قبل مواجهة فرنسا وديًا، مساء الجمعة في بوسطن، ضمن التحضيرات لكأس العالم 2026.

وقال أنشيلوتي، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن الشكل الذي يعتمد عليه يضم أربعة مهاجمين، موضحًا أنه يسعى لأن يتمتع المنتخب بالتوازن والشخصية والفعالية.

وأضاف: «في الأشهر الأخيرة، كنت أفكر في أفضل أسلوب للعب، مع مراعاة خصائص اللاعبين، ونعتقد أن النموذج الذي نرغب في تطبيقه هو اللعب بأربعة مهاجمين».

وتابع: «أمام فرنسا، وهي مباراة تجريبية مهمة، نريد تقديم أداء جيد، والسيطرة على مجريات اللعب، والدفاع بشكل منظم، والحفاظ على التوازن، وإظهار الجودة التي يمتلكها المهاجمون الأربعة».

وأكد المدرب غياب مدافع باريس سان جيرمان، ماركينيوس، بسبب الإصابة، معربًا عن أمله في لحاقه بمباراة كرواتيا الودية يوم 31 من الشهر الجاري.

وراوغ أنشيلوتي عند سؤاله عن التشكيلة الأساسية لمواجهة فرنسا، لكنه كشف عن ثلاثة من المدافعين الذين سيشاركون في اللقاء، وهم ويسلي، وليو بيريرا، ودوجلاس سانتوس، على أن يتم استكمال خط الدفاع بلاعب رابع.

وأوضح، وفقًا لما نقله موقع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم: «لدينا ثلاثة لاعبين في مركز قلب الدفاع، وهم ليو بيريرا، وبريمر، وإيبانيز، ونسعى لتقييم مدى انسجامهم مع الفريق، فجميعهم يمتلكون المؤهلات للمشاركة في كأس العالم».

وأضاف: «سنختار أربعة أو خمسة مدافعين في مركز قلب الدفاع للمونديال، مع إمكانية توظيف أحدهم كظهير أيمن في بعض المباريات».