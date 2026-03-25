قرارات حاسمة في الأهلي بعد وداع دوري الأبطال

أعلن النادي الأهلي إقالة ثلاث لجان، عقب توديع الفريق منافسات دوري أبطال إفريقيا، بعد الخسارة ذهابًا وإيابًا أمام الترجي التونسي في دور الثمانية.

وقال الأهلي، في بيان رسمي اليوم الأربعاء، إن مجلس الإدارة وافق، عقب اجتماعه، على التصور المقدم من ياسين منصور، نائب رئيس النادي، وسيد عبد الحفيظ، عضو المجلس المكلفين بملف كرة القدم، وذلك استعدادًا للموسم الجديد.

وأوضح النادي أنه تقرر إقالة لجان التخطيط والتعاقدات والكشافين.

وكانت لجنة التخطيط تضم مختار مختار وزكريا ناصف، فيما كان أسامة هلال رئيسًا للجنة الكشافين، ويتولى مهمة الإشراف العام على لجنة التعاقدات.

وأشار البيان إلى التأكيد على تواجد ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ بجانب الفريق الأول خلال المرحلة النهائية من بطولة الدوري، على أن يتم الإعلان عن بقية القرارات الخاصة بقطاع كرة القدم خلال الجلسة المقبلة.

وفي بيان لاحق، أعلن الأهلي أنه، بناءً على طلب محمود الخطيب، رئيس النادي، وافق مجلس الإدارة على تكليف ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ بمهمة الإشراف العام على شؤون كرة القدم، مع منحهما كافة الصلاحيات والدعم الكامل.

وكان الأهلي خسر ذهابًا أمام الترجي التونسي بنتيجة 0-1 في رادس، وإيابًا بنتيجة 3-2 في القاهرة، ليودع البطولة القارية من دور الثمانية، ويتأهل الترجي لمواجهة صنداونز الجنوب إفريقي.