مدرب إسبانيا يشيد بلامين يامال: موهبة استثنائية تقود مستقبل إسبانيا

أشاد لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا لكرة القدم، بالنجم الشاب لامين يامال، واصفًا إياه بالموهبة الفريدة التي «لمسته لمسة سحرية».

وأكد دي لا فوينتي مكانة يامال (18 عامًا) كجوهرة في منتخب إسبانيا، حيث أثنى على شخصية جناح برشلونة وتطوره، مسلطًا الضوء على التزام الاتحاد الإسباني لكرة القدم بتأمين مستقبله الدولي.

ولم يدخر دي لا فوينتي جهدًا في وصف يامال، مشيدًا بخريج أكاديمية برشلونة كمثال يُحتذى به للاعبين الشباب حول العالم.

وفي حديثه على برنامج «ريفيلادو» عبر منصة «دي أيه زد إن»، أكد المدرب الإسباني أن النجم الواعد يمتلك ميزة نادرة تميزه عن أقرانه في عالم كرة القدم.

وقال دي لا فوينتي: «لامين مثال للشاب المتكامل، المتعلم، والمحترم، والموهوب للغاية. يمكنكم أن تروا على الفور هذا النوع من لاعبي كرة القدم الذين يتمتعون بلمسة سحرية».

وشدد دي لا فوينتي على أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم بذل جهودًا كبيرة لضمان تمثيل يامال لمنتخب إسبانيا دوليًا، خاصة أنه كان مؤهلًا أيضًا لتمثيل المغرب وغينيا الاستوائية.

وأضاف: «لهذا السبب، بذل الاتحاد الإسباني كل ما في وسعه لضمان ولائه، وضمه إلى الفريق، وإقناعه بأن اللعب لإسبانيا هو الخيار الأمثل له».

وتطرق المدرب الإسباني للحديث عن الأثر النفسي لإصابة جافي الطويلة مع برشلونة، مؤكدًا أن الأمر كان صعبًا على المنتخب بأكمله.

وقال: «كانت من أصعب اللحظات التي مررنا بها. كان الأمر صعبًا للغاية بالنسبة لي شخصيًا، وكذلك بالنسبة لزملائه. شعرنا بألم شديد، كما لو أن أحد أفراد عائلتنا تعرض لحادث. إنه لاعب عزيز علينا جميعًا».

وفي أخبار أكثر إيجابية، قدم دي لا فوينتي تحديثًا مطمئنًا بشأن رودري، نجم وسط مانشستر سيتي، الذي يواصل التعافي واستعادة لياقته.

وأوضح: «هو الآن في وضع أفضل، ولا أشعر بالقلق، لأن تعافيه يسير بشكل جيد، وسيواصل اللعب خلال الأشهر المقبلة، وهو يلعب بالفعل بشكل طبيعي مع ناديه».

واختتم حديثه قائلًا: «رودري لاعب من طراز عالمي، بل هو الأفضل حاليًا، وإلى جانب مارتن زوبيميندي، يُعد من أفضل لاعبي خط الوسط في العالم».