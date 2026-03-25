أسطورة ليفربول يصارع الخرف.. وذاكرته الكروية تقاوم

أعلن كاميرون، نجل جون توشاك، أسطورة ويلز وليفربول، إصابة والده بمرض الخرف.

وحظي المهاجم السابق، البالغ من العمر 77 عامًا، بمسيرة حافلة، سجل خلالها أكثر من 100 هدف لصالح ليفربول، وفاز بالكأس الأوروبية عام 1977، كما توج بلقب الدوري الإنجليزي ثلاث مرات خلال الفترة التي قضاها في النادي بين عامي 1970 و1978.

كما خاض توشاك 40 مباراة دولية مع منتخب ويلز.

وبعد اعتزاله اللعب، حظي توشاك بمسيرة تدريبية حافلة، تولى خلالها مسؤولية أندية مثل ريال مدريد، وريال سوسيداد، وسوانزي سيتي، قبل أن يقود المنتخب الويلزي.

وقال كاميرون، لصحيفة «ديلي ميل» في مقابلة نشرت اليوم الأربعاء: «إنه مرض شنيع. نلاحظ تداعياته في الذاكرة قصيرة المدى... أتحدث معه معظم الأيام، وإذا تحدثنا بعد الظهر، فقد لا يتذكر أننا تحدثنا كذلك في الصباح».

وأضاف كاميرون، الذي يعمل مدربًا في بوريرام التايلاندي، أن ذهن والده لا يزال متقدًا فيما يتعلق بكرة القدم، قائلاً: «إذا سألته عن أيامه في ليفربول، أو سوسيداد، أو ريال مدريد، فإن التفاصيل التي يذكرها مذهلة».

وتابع: «في أحد الأيام، كان يخبرني عن مباراة ريال مدريد ضد ميلان بقيادة أريجو ساكي، وكيف قام بتعديل خط الوسط للتعامل مع ماركو فان باستن. بدا وكأن المباراة قد جرت بالأمس، فقد كانت ذاكرته واضحة للغاية».