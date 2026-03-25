فضيحة مالية تهز الكونغو.. و«فيفا» يتدخل بإجراءات تأديبية

بدأت لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الأربعاء، إجراءات تأديبية ضد ثلاثة مسؤولين كبار في الاتحاد الكونغولي لكرة القدم، من بينهم الرئيس جون-جي مايولا، بسبب مزاعم بارتكاب مخالفات مالية.

وحُكم على مايولا وزوجته وابنه بالسجن مدى الحياة في وقت سابق من الشهر الجاري، بعد أن أدانتهم محكمة جنائية في العاصمة الكونغولية برازافيل باختلاس 1.1 مليون دولار من أموال «فيفا». وأفادت تقارير إعلامية بأن مكان وجودهم غير معروف، وأنهم حوكموا غيابيًا.

وقال «فيفا» إن الإجراءات التأديبية تُتخذ أيضًا ضد كل من وانتيت بادجي، الأمين العام للاتحاد الكونغولي، وأمين الصندوق راؤول كاندا.

وكانت المحكمة في برازافيل قد حكمت على بادجي وكاندا بالسجن لمدة خمس سنوات بتهم ذات صلة.

وقال «فيفا» في بيان: «تأتي هذه الإجراءات عقب تلقي معلومات ووثائق خلال عملية تدقيق».