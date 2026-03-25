وادي دجلة يقترب من المربع الذهبي لكأس عاصمة مصر

اقترب وادي دجلة خطوة مهمة من التأهل إلى المربع الذهبي في بطولة كأس عاصمة مصر لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 3-1 على ضيفه طلائع الجيش، اليوم الأربعاء، في ذهاب دور الثمانية للمسابقة.

وافتتح أحمد الشيمي التسجيل مبكرًا لوادي دجلة في الدقيقة الثانية، وأضاف يوسف أويا الهدف الثاني في الدقيقة 19، قبل أن يقلص محمد هاني إبراهيم الفارق لصالح طلائع الجيش بتسجيله الهدف الوحيد في الدقيقة 52 من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للمباراة، التي أقيمت على ملعب السلام الدولي، أحرز فرانك بولي الهدف الثالث لوادي دجلة، ليمنح فريقه أفضلية مريحة قبل مواجهة الإياب.