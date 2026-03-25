«بوجي مان» يقود مشجعًا إلى السجن

حُكم على رجل يبلغ من العمر 60 عامًا بالسجن مع إيقاف التنفيذ بسبب نشره رسائل عنصرية عبر شبكة الإنترنت موجهة إلى جيس كارتر، مدافعة منتخب إنجلترا لكرة القدم.

وكتب الرجل منشورين خلال بطولة أمم أوروبا لكرة القدم النسائية في صيف 2025، على حسابه في تطبيق «تيك توك» تحت اسم المستخدم «بوجي مان».

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن الرجل كان في حالة سكر عندما رد على مقال إخباري حول تحقيق الشرطة في إساءة عنصرية عبر الإنترنت تعرضت لها كارتر عقب مباراتي إنجلترا ضد فرنسا والسويد في البطولة الأوروبية.

وكتب المشجع الإنجليزي: «كرة القدم النسائية شيطانية، لا يجب أن تُبث على التلفزيون، إنهن فتيات عنصريات ومخادعات ومستغلات، وبث مباريات الكرة النسائية إهدار للوقت».

وأضافت «بي إيه ميديا» أنه تم تتبع مصدر الرسائل، وإلقاء القبض على الرجل، وتوجيه الاتهامات إليه، وصدر الحكم بحقه اليوم الأربعاء في محكمة بلاكبيرن، بالحبس لمدة 6 أسابيع مع إيقاف التنفيذ لمدة عام.

وأشارت إلى أن الرجل اعترف بالتهم الموجهة إليه.

وتلعب كارتر (28 عامًا) في صفوف فريق جوثام إف سي الأمريكي، وكانت ضمن منتخب إنجلترا للسيدات الذي توج باللقب للمرة الثانية على التوالي.

وأبلغت لاعبة برمنجهام وتشيلسي السابقة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بالحادثة، وتم استدعاء الشرطة للتحقيق.