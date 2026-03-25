أزمة نهائي أمم أفريقيا تصل إلى «كاس» بطعن سنغالي رسمي

قدم الاتحاد السنغالي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، طعنًا أمام محكمة التحكيم الرياضية ضد قرار تجريده من لقب كأس الأمم الأفريقية بعد إلغاء نتيجة المباراة النهائية.

وقررت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» أن منتخب السنغال «انسحب» من المباراة النهائية التي أقيمت في يناير/كانون الثاني الماضي، بمغادرته الملعب لفترة وجيزة للاحتجاج خلال الوقت المحتسب بدل الضائع، مما حوّل انتصاره 1-0 في الوقت الإضافي إلى هزيمة 3-0 لصالح المغرب، صاحب الأرض.

وقالت محكمة التحكيم الرياضية، في بيان: «يهدف استئناف الاتحاد السنغالي لكرة القدم إلى إلغاء قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وإعلان الاتحاد السنغالي لكرة القدم فائزًا بكأس الأمم الأفريقية. كما يطلب تعليقًا فوريًا للمهلة الزمنية لتقديم مذكرة الاستئناف حتى يُخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بقراره مع الأسباب الكاملة».

وأضافت: «ستُعين هيئة تحكيم تابعة لمحكمة التحكيم الرياضية للنظر في هذه المسألة، وبعد ذلك سيُوضع جدول زمني للإجراءات».

وكانت الحكومة السنغالية قد دعت في وقت سابق إلى التحقيق في سحب اللقب.

وسيعقد محامو الاتحاد السنغالي لكرة القدم مؤتمرًا صحفيًا في باريس غدًا الخميس.