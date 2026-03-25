من المستطيل الأخضر إلى الحلبة.. عرض مفاجئ لأسطورة أرسنال «تييري هنري» لاحتراف الملاكمة



لطالما عُرف الأسطورة الفرنسية تييري هنري، نجم آرسنال السابق، بقدرته الفائقة على هز الشباك، لكن يبدو أن الوجهة المقبلة لـ«الغزال الأسمر» قد تكون بعيدة تماماً عن ملاعب كرة القدم. فقد تلقى هنري دعماً قوياً ومفاجئاً لإجراء تغيير جذري في مسيرته المهنية والتوجه نحو رياضة «الفن النبيل»، وذلك بعد أن أبهر العالم بلياقة بدنية مذهلة وبنية جسدية جديدة كشف عنها مؤخراً.



تحول جسدي



استعرض هنري، البالغ من العمر 48 عاماً، عضلات بطنه المنحوتة وجسده الرياضي المتناسق خلال زيارة لصالة الألعاب الرياضية في وقت سابق من هذا الشهر. هذا التحول لم يمر مرور الكرام، حيث دفع مدرب الملاكمة الشهير مالك سكوت إلى ترشيح النجم الفرنسي، بشكل مثير للدهشة، للتوقيع على عقد لخوض أول مباراة له في عالم الملاكمة، مؤكداً استعداده التام للعمل مع هنري وتدريبه إذا قرر الأخير توجيه ضرباته القاضية داخل الحلبة بدلاً من الملاعب.



وفي تصريحات أدلى بها لشبكة «أكشن نت وورك»، تساءل سكوت (45 عاماً) عما إذا كان ينبغي على تييري التفكير في خوض مباراة ملاكمة ببنيته الجسدية الجديدة، وأجاب جازماً:

«بالتأكيد، لأنه حتى قبل وصوله إلى هذا الشكل الجسدي، كان هنري يتمتع بصلابة ذهنية قوية جداً، وهو تحديداً ما يتطلبه الأمر ليكون الشخص قادراً على المنافسة على أعلى المستويات الرياضية».



وأضاف المدرب موضحاً السر وراء هذا التحول: «عندما تنظر إلى بنيته الجسدية الحالية، وتتحدث معه عن الأمر، يخبرك بأنه قلل بشكل كبير من تناول السكر، وهذا هو هدفه الحقيقي. إنه لا يسعى فقط لتحسين جسده، بل يريد من الجميع تقليل استهلاك السكر بشكل عام لتحسين جودة حياتهم».



وكشف سكوت عن تفاصيل حوار دار بينه وبين الأسطورة الفرنسية قائلاً: «كنت أتحدث معه عن هذا الأمر في يوم آخر، فقال لي: (مالك، جربه لمدة شهر أو شهرين، وقبل أن تدرك ذلك، ستشعر بتحسن كبير). إنه ملتزم حقاً بهذا النهج، وقد أتى ذلك بثماره بشكل ملموس؛ فجسده اليوم يتمتع بلياقة بدنية عالية جداً».



وتابع سكوت في تحليله لشخصية هنري: «أعتقد أنه بفضل قوته العقلية الكبيرة، وكل ما كان عليه التغلب عليه في مسيرته الطويلة ليصبح الأسطورة التي هو عليها اليوم، يمتلك تييري كافة الصفات المطلوبة ليصبح مقاتلاً. هذه السمات ليست محصورة في الملاكمة فقط، بل في أي رياضة يختار ممارستها».



واختتم مالك سكوت حديثه بتقديم عرض مفتوح للنجم الفرنسي، مؤكداً أنه سيكون أول الداعمين له في حال قرر ارتداء القفازات: «إذا كان هنري مهتماً فعلياً بخوض غمار الملاكمة واحتاج إلى مساعدتي، فسأكون هنا من أجله، وأستجيب لطلبه أسرع من تغيير (سوبرمان) لملابسه. سأفعل ذلك بكل تأكيد وأكرس جهدي لمساعدته في هذا التحدي الجديد.