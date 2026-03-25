اسم كبير يقترب من مغادرة هجوم برشلونة وأسهم أوسيمين ترتفع في الكامب نو



كشفت تقارير أن إدارة نادي برشلونة تخطط لإعادة هيكلة شاملة لخط هجوم الفريق الصيف المقبل، وهي العملية التي قد تشهد التضحية بالدولي الإسباني فيران توريس مقابل التعاقد مع وجهين جديدين على الأقل في الخط الأمامي.



ومع اقتراب نهاية عقده في 2027، يفضل النادي الكتالوني عرض توريس (26 عاماً) للبيع هذا الصيف بدلاً من البولندي روبرت ليفاندوفسكي. وتأتي هذه الخطوة لضمان الحصول على قيمة مالية جيدة مقابل رحيله، واستغلال تلك الأموال في تمويل صفقات هجومية جديدة، خاصة وأن النادي لم يفتح حتى الآن أي محادثات لتجديد عقده، وذلك بحسب موقع «ESPN».



ورغم بدايته القوية هذا الموسم، إلا أن مردود توريس شهد تراجعاً حاداً في عام 2026، حيث سجل 3 أهداف فقط منذ مطلع العام، وغاب عن الشباك تماماً منذ مواجهة إلتشي في يناير الماضي، ويتمحور المخطط الذي يقوده المدير الرياضي ديكو حول ثلاث ركائز أساسية في مقدمتها جوليان ألفاريز: يُعد النجم الأرجنتيني والمهاجم الحالي لأتلتيكو مدريد الهدف الأول ليكون «رأس الحربة» الأساسي، رغم المنافسة الشرسة المتوقعة من أرسنال وتعنت إدارة «الروخيبلانكوس».، وحال فشلت صفقة النجم الأرجنتيني الفاريز فإن إدارة النادي ستوجه بوصلتها نحو المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين (27 عاماً) وفي هذا الصدد ذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية أن المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين (27 عاماً) لا يعتبر الخيار الأول كبديل لجوليان ألفاريز، إلا أنه لاعب يستحق المتابعة بعد عودته إلى الأضواء بموسمين ممتازين مع جالطة سراي، حيث سجل 56 هدفاً في 70 مباراة.



وفيما يتعلق بماركوس راشفورد: فإدارة النادي تسعى للإبقاء على الدولي الإنجليزي المعار من مانشستر يونايتد، سواء بخفض قيمة خيار الشراء البالغة 30 مليون يورو، أو تمديد الإعارة لموسم إضافي، وهو ما يرفضه النادي الإنجليزي حتى الآن مطالباً بالمبلغ كاملاً.



وأكدت الصحيفة أن روبرت ليفاندوفسكي: رغم بلوغه سن الـ37 واهتمام أندية الدوري الأمريكي بضمه (خاصة شيكاغو فاير)، إلا أن الرئيس خوان لابورتا يرغب في تمديد عقد «البيتشيتشي» ليكون بديلاً استراتيجياً لألفاريز الموسم المقبل.