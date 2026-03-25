ليفربول يخسر الملايين تكريماً لإنجازات صلاح



في موقف سيسجل تاريخياً للنادي الإنجليزي العريق، قرر نادي ليفربول منح محمد صلاح كامل الحرية في الانتقال نهاية الموسم المقبل بعد أن أعلن النجم المصري الأسطوري رحيله عن النادي.

وقررت إدارة نادي ليفربول منح صلاح حرية الانتقال على الرغم من أن عقده مع الفريق يمتد حتى نهاية موسم 2026 - 2027 بعد أن مدد عقده في الموسم الماضي.



وجاء قرار إدارة نادي ليفربول تكريماً لإنجازات النجم المصري الذي قاد النادي إلى الكثير من البطولات وكانت له الكلمة العليا في استعادة لقب الدوري الإنجليزي بعد غياب امتد لسنوات.



وكشفت تقارير مقربة من النادي الإنجليزي انه يتعامل مع عقد صلاح بحكم المنتهي إي أن النادي متنازل عن أي مبالغ كان من الممكن أن يتحصل عليها نظير انتقال صلاح في السنة الأخيرة من عقده.



وكان النجم المصري قد تلقى عروضاً عدة بمبالغ قياسية إلا أنه فضل حينها البقاء في صفوف النادي الإنجليزي، كما تلقى عروضاً في الفترة التي تصاعدت فيها الإشكاليات بينه والمدير الفني سلوت، كان من الممكن أن تدعم خزائن النادي الإنجليزي بما يصل إلى 50 مليون جنيه استرليني.