أبرز اللحظات الخالدة في مشوار محمد صلاح مع ليفربول.. تعرّف عليها



رسخ محمد صلاح اسمه أحد أعظم اللاعبين في تاريخ ليفربول، وأسطورة من أساطير النادي عبر تاريخه، محققاً معه العديد من الإنجازات الفردية والجماعية.



وأعلن النجم، محمد صلاح، رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي، ليكتب السطر الأخير في مسيرة عالمية استثنائية للملك المصري مع الفريق، وكواحد من أبرز نجوم كرة القدم في العصر الحديث.



واستعرض ليفربول عبر حساباته الرسمية مجموعة من أبرز اللحظات والأهداف التي لا تنسى في مشوار محمد صلاح مع ليفربول، في رحلة استثنائية مليئة بالأرقام القياسية.



وفي فيديو نشره النادي، اختار أبرز 11 لحظة أيقونية لصلاح مع «الريدز» وعدد من أبرز أهدافه التي بلغت 255 هدفاً، وأولى اللحظات هدفه الصاروخي في شباك تشيلسي.



ومن أبرز تلك اللحظات، موسمه التاريخي الذي حطم فيه الرقم القياسي لعدد الأهداف في الدوري الإنجليزي، مؤكداً مكانته كقوة هجومية لا تضاهى، كما يظل هدفه في نهائي دوري أبطال أوروبا في مرمى توتنهام علامة فارقة، حين قاد فريقه نحو معانقة اللقب الأوروبي.



ولم تخل مسيرة صلاح من لمسات فنية ساحرة، أبرزها أهدافه الخالدة في مرمى مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، وفي دوري أبطال أوروبا في شباك روما ونابولي، وعرض الفيديو هدفه في مرمى يونايتد الذي منحه لقب هداف البريميرلييغ في ملعب انفيلد، واختتمها بلحظة رفع اللاعب لكأس الدوري الإنجليزي الذي حققه الفريق الموسم الماضي.