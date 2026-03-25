مونديال الأندية للناشئين يشهد لقاءً مؤثرًا بين شوستر وحفيده

شهد حفل تقديم النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية تحت 12 عامًا، التي نظمتها رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم ومؤسسة خوسيه رامون دي لا مورينا، واحدة من أكثر اللحظات تأثيرًا، وذلك من خلال لقاء بين المدرب الألماني بيرند شوستر وحفيده الأرجنتيني سامي، الذي سيلعب في البطولة مع نادي ريفر بليت.

ولم يسبق لسامي، الذي سيبلغ الثانية عشرة من عمره في مايو/أيار المقبل، أن التقى بجده، وأعلن دي لا مورينا، وهو يمسك الميكروفون: «شهدت اليوم لحظة رائعة: لقاء جد بحفيده، شوستر بحفيده».

وقال اللاعب الشاب في حفل التقديم: «لم أكن أعرفه من قبل، شاهدته يلعب عبر التلفاز»، أما شوستر، الذي سبق له اللعب لبرشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد بين فرق أخرى، فقال: «بالنسبة لي، هذا شيء جديد، إنها المرة الأولى، وبعد كل هذه السنوات لم نلتقِ قط. بفضل البطولة، جاء إلى مدريد، وسأراه هذا الأسبوع».

واستعرضت صحيفة «ماركا» الإسبانية كيفية وصول حفيد شوستر للعب في الفريق الرديف لأحد أفضل أندية الأرجنتين، حيث التقت ريبيكا، ابنة بيرند ووالدة سامي، بلاعب كرة القدم السابق خوان كارلوس مالدونادو، الذي كان حينها لاعبًا محترفًا في تشيلي. واستقر الزوجان في الأرجنتين، وبعد سنوات، رُزقا ببنجامين عام 2009 وسامي عام 2014.

واختُتمت فعاليات تقديم البطولة، التي تنطلق يوم الأربعاء، بمباراة ودية لفئة تحت 12 عامًا بين مجموعة مختارة من لاعبي كرة القدم الإسبان وفريق من لاعبي العالم. وتولى فيسنتي ديل بوسكي وخوسيه أنطونيو كاماتشو تدريب المنتخب الإسباني، بينما تولى بيرند شوستر تدريب المنتخب العالمي، الذي أتيحت له فرصة تدريب حفيده المُختار للمنتخب.