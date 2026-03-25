تحضيرات المونديال.. إنجلترا تراهن على الكرات الثابتة

أكد توماس توخيل، مدرب منتخب إنجلترا، أنه سيكثف تدريبات الكرات الثابتة خلال المباريات الودية في مارس/آذار الجاري، في إطار استعدادات منتخب «الأسود الثلاثة» لمنافسات كأس العالم.

ويستعد منتخب إنجلترا، وصيف بطل أمم أوروبا «يورو 2024»، لمواجهة منتخبي أوروجواي واليابان على ملعب ويمبلي خلال الأسبوع المقبل، وذلك في إطار سعيه لتحقيق المجد في أمريكا الشمالية هذا الصيف.

وساهم تميز المنتخب الإنجليزي في الكرات الثابتة في وصوله، تحت قيادة المدرب السابق جاريث ساوثجيت، إلى قبل نهائي كأس العالم 2018، كما لعبت الكرات الثابتة دورًا محوريًا في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وقال توخيل، في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»: «نعيش في عصر يتسم بالقوة البدنية في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تبرز أهمية الكرات الثابتة والركلات الحرة والركلات الركنية ورميات التماس».

وأضاف المدرب الألماني: «هذه هي الحقيقة، وجزء لا يتجزأ من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، وربما في دوريات أخرى، فالكرات الثابتة جزء من كرة القدم، لكنها ليست أساس عملنا، لكن لا بد من وجودها، خاصة في الأدوار الإقصائية».

وشدد المدير الفني للمنتخب الإنجليزي: «علينا وضع خطة محكمة للدفاع والهجوم في الكرات الثابتة، وتحويلها إلى ميزة».

وختم توخيل تصريحاته قائلًا: «يجب أن نركز على هذا الأمر في مبارياتنا الودية الأخيرة قبل كأس العالم، وكيف نستفيد من الكرات الثابتة».