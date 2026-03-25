خطة إنقاذ تعيد دوري أبطال الخليج

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد الخليجي لكرة القدم، استئناف الأدوار النهائية لبطولة دوري أبطال الخليج للأندية لموسم 2025-2026 بنظام التجمع من مباراة واحدة، مع فتح باب طلبات الاستضافة أمام الأندية المتأهلة إلى الدور قبل النهائي وفق المعايير المعتمدة.

ويأتي هذا القرار بسبب الأحداث الدائرة في الشرق الأوسط، والذي أثر بشدة على انتظام الأنشطة والمسابقات الرياضية في المنطقة.

وكان من المقرر إقامة مباراتي ذهاب قبل النهائي في الثالث والرابع من مارس/آذار، والإياب في العاشر و11 من الشهر نفسه، قبل أن يتعذر تنفيذ الجدول الأصلي. وقد تأهلت إلى هذا الدور أربعة أندية هي الريان القطري، وزاخو العراقي، والقادسية الكويتي، والشباب السعودي.

وعقدت لجنة المسابقات اجتماعًا عبر الاتصال المرئي لمناقشة آلية استكمال البطولة، وأسفر الاجتماع عن اعتماد عدد من القرارات التنظيمية الخاصة بالمراحل الختامية، أبرزها:

«إقامة مباراتي الدور قبل النهائي والمباراة النهائية بنظام التجمع من مباراة واحدة، وتحديد يوم 19 أبريل 2026 موعدًا لإقامة مباراتي قبل النهائي». «تحديد يوم 23 أبريل 2026 موعدًا لنهائي البطولة، ومخاطبة الأندية المتأهلة لإبلاغها بالنظام الجديد والمواعيد المحدثة، فتح باب التقدم بطلبات الاستضافة وفق المعايير المعتمدة لدى الاتحاد الخليجي».

وأكدت اللجنة حرصها على استكمال البطولة «وفق أعلى المعايير التنظيمية، وبما يضمن تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الفرق المتأهلة».