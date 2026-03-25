البريميرليغ وجهة منتظرة لعودة بوتشيتينو

قال المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني السابق لتوتنهام وتشيلسي، إنه يفتقد أجواء كرة القدم الإنجليزية.

ويستعد بوتشيتينو لقيادة منتخب الولايات المتحدة، إحدى الدول المضيفة لكأس العالم 2026 هذا الصيف، بعد تعيينه مدربًا رئيسيًا في سبتمبر/أيلول 2024.

وخاض المدرب الأرجنتيني ثلاث تجارب في الدوري الإنجليزي الممتاز، آخرها رحيله عن تشيلسي بالتراضي بعد موسم واحد في مايو/أيار 2024.

وقضى بوتشيتينو خمس سنوات في توتنهام، وقاد الفريق اللندني إلى نهائي دوري أبطال أوروبا قبل إقالته عام 2019، بعد أن تم تعيينه من جانب ساوثهامبتون.

وقال بوتشيتينو لصحيفة «ليكيب» الفرنسية: «أحب إنجلترا وثقافتها، وأيضًا ثقافة كرة القدم الإنجليزية، إنها بيئة مثالية لأي شخص يتمتع بروح تنافسية ويرغب في اختبار قدراته ومقارنتها بالآخرين، ويجب أن تبذل أقصى جهدك دائمًا».

وأبعد بوتشيتينو نفسه عن العودة مجددًا إلى توتنهام لخلافة الأسترالي آنجي بوستيكوجلو في صيف العام الماضي 2025، قائلًا إن عودته إلى الفريق اللندني في هذا التوقيت غير واقعية.

وأكد المدرب الأرجنتيني لصحيفة «ليكيب» أن توتنهام استطلع رأيه بشأن العودة بعد الأشهر الستة الأولى له في باريس سان جيرمان عام 2021، مضيفًا أن هناك أندية كبيرة أخرى تفاوضت معه خلال نفس الفترة.

وتستضيف الولايات المتحدة كأس العالم 2026 رفقة كندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو/حزيران وحتى 19 يوليو/تموز.

وكان بوتشيتينو قد صرح العام الماضي لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي سبورت» بأنه سعيد للغاية في الولايات المتحدة، لكنه يتطلع للعودة للعمل مجددًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويبقى توتنهام من الأندية الساعية للبحث عن مدرب جديد دائم، في ظل صراعه الشرس للنجاة من شبح الهبوط خلال آخر سبع جولات من الدوري الإنجليزي الممتاز.