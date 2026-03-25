الوداد يبدأ مرحلة جديدة بقيادة كارتيرون

أعلن الوداد، تعاقده مع المدرب باتريس كارتيرون، إذ يسعى النادي المنافس في دوري المحترفين المغربي لكرة القدم إلى التعافي بعد خروجه الصادم من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وانفصل الوداد عن المدرب محمد أمين هاشم أمس الاثنين، بعد يوم واحد من التعادل 2-2 مع ضيفه ومواطنه أولمبيك آسفي، ليودع المسابقة بقاعدة الهدف الاعتباري بعد التعادل 3-3 في مجموع مباراتي دور الثمانية.

وقال النادي المغربي عبر منصة «إكس»: «نادي الوداد الرياضي يتعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون».

وستكون هذه التجربة الثانية للمدرب كارتيرون في المغرب، بعدما قاد الرجاء عام 2019.

ويحتل الوداد المركز الثاني في الدوري المغربي برصيد 29 نقطة، حصدها خلال 12 مباراة، ويتأخر بفارق نقطة واحدة خلف الرجاء، الذي خاض 15 مباراة حتى الآن.