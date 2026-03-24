المغرب يرفض تنظيم كأس أمم أفريقيا 2028

أفادت تقارير صحفية مغربية بأن الاتحاد المغربي لكرة القدم يتجه لرفض مقترح استضافة بطولة كأس أمم أفريقيا 2028، وأوضحت المصادر أن الاتحاد الأفريقي «الكاف» يدرك عدم جاهزية كينيا وأوغندا وتنزانيا لتنظيم البطولة في موعدها المحدد بسبب تأخر تجهيز الملاعب والأزمات الأمنية والمالية؛ لذلك بدأ التفاوض مع الاتحاد المغربي ورئيسه فوزي لقجع.

وتشير التقارير إلى أن هناك تحفظاً من الاتحاد المغربي لكرة القدم على احتضان كأس أمم أفريقيا القادمة، وفي حال حدوث ذلك فسيكون ضمن اتفاقات محددة.



من ناحية أخرى تداولت وسائل إعلام سنغالية أخيراً أنباء تفيد بقبول محكمة التحكيم الرياضي «كاس» لاستئناف السنغال من الناحية الشكلية، مع تجميد لقب كأس أمم إفريقيا مؤقتاً وحرمان المغرب من البطولة لحين صدور حكم نهائي.



لكن بعض المصادر الموثوقة نفت هذه الشائعات تماماً، مؤكدة أن المحكمة الرياضية لم تعلن أي قرار رسمي حتى الآن بشأن القضية، ليبقى الوضع الفعلي كما هو عليه دون تغيير، وهو أن المغرب بطلاً لكأس أمم أفريقيا 2025.

التقارير الواردة من الصحف العالمية أكدت أن الاتحاد السنغالي حتى اللحظة الحالية لم يطعن رسمياً على قرار الكاف بسحب لقب أفريقيا ومنحه للمغرب، مع موعد نهائي للاستئناف حتى 27 مارس الجاري.