توماس مولر: 5 منتخبات مرشحة للفوز بالمونديال ليس من بينها إنجلترا والبرازيل

وضع توماس مولر، اللاعب الدولي الألماني السابق الذي يلعب حالياً مع فريق فانكوفر وايتكابس في الدوري الأمريكي، منتخب إسبانيا على قائمة المرشحين لنيل لقب كأس العالم المقامة هذا الصيف في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.



وقال مولر: «المرشحون المعتادون دائماً ما يكونون من بين المرشحين الأوفر حظاً، ولو اضطررت لاختيار فريق واحد، فإن حدسي يرشح إسبانيا، لأنها كفريق تبدو دائماً قادرة على تنظيم مواهب لاعبيها الفردية لتشكل وحدة متناغمة وسلسة للغاية»، وأضاف: «لديهم خطة اللعب نفسها. يمكنك أن ترى أن كل شيء يتناسب مع بعضه بشكل مثالي، بالإضافة إلى إسبانيا، أشار مولر أيضاً إلى فرنسا، واصفاً إياها بأنها تمتلك ثروة هائلة من المواهب، وقال نجم بايرن ميونيخ السابق: يمكنهم بسهولة تشكيل ثلاث تشكيلات لخوض كأس العالم تجعلنا نقول: (يا للروعة!)».



وذكر مولر الفرق التالية باعتبارها فرقاً واعدة أخرى: البرتغال، الأرجنتين، ألمانيا. أريد أن أضمهم إلى تلك القائمة أيضاً، مستبعداً بذلك منتخبي البرازيل وإنجلترا من ترشيحاته.

وفي حديثه عن منتخب ألمانيا بقيادة المدرب يوليان ناجلسمان، قال مولر: «ليس الأمر وكأننا سنكون الفريق الأقل حظاً بشكل كبير، ما افتقدته فينا خلال السنوات القليلة الماضية هو الثبات، حيث الانتصارات المتتالية، وتلك العروض المهيمنة باستمرار. لكن بين الحين والآخر، يمكنك أن ترى ما نحن قادرون عليه».



وفي الختام، أوضح مولر: «أتابع عن كثب منتخبات الدول الأخرى، ومن الناحية المنطقية، فإن قلبي كمعجب ينبض من أجل ألمانيا»، ويملك مولر تاريخاً مميزاً مع منتخب المانشافت بعد أن خاض 131 مباراة دولية مع منتخب ألمانيا، وسجل 45 هدفاً وقدم 41 تمريرة حاسمة. وخاض آخر مباراة له بقميص ألمانيا في عام 2024 في ربع نهائي بطولة أمم أوروبا التي خسرها المنتخب أمام إسبانيا.